Quello regolatore riguarda una città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello regolatore riguarda una città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIANO

Significato/Curiosita : Quello regolatore riguarda una citta

Edizione nel 1994 e la xiii edizione nel 2009). per quanto riguarda le competizioni europee in città si sono disputate le finali di due campionati europei... Titolo. piano – in architettura, livello di un edificio piano di campagna o piano campagna – livello di riferimento usato in edilizia e ingegneria piano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quello regolatore riguarda una città : quello; regolatore; riguarda; città; Anche quello amaro è gradevole; quello ascorbico è la vitamina C; È rosso quello di quadri; Il beone non può nascondere quello del bere; quello svizzero ha più lame; Hanno il coltro e il regolatore di profondità; Un regolatore per migliorare la controllabilità dell aereo; Piano regolatore Generale; regolatore del traffico; Attrezzo con il regolatore di profondità; Che riguarda la penisola più ad est in Europa; Le feste che non riguarda no la Chiesa; Se è pubblicitario non riguarda il narcotraffico; Dagli effetti che riguarda no tutti; Se sono idrauliche non riguarda no la Borsa; La città del Molise rinomata per i merletti; Nucleo d isolati cittadini; La città lombarda del Festivaletteratura; La città della Silicon Valley in cui hanno sede HP e Tesla; La città dei morti;

