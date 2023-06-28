Hanno il coltro e il regolatore di profondità

SOLUZIONE: ARATRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno il coltro e il regolatore di profondità" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno il coltro e il regolatore di profondità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Aratri? Gli aratri sono strumenti agricoli progettati per preparare il terreno, permettendo di controllare e regolare la profondità della lavorazione. Questo permette agli agricoltori di ottenere un'eversione uniforme del suolo, facilitando la semina e migliorando le condizioni di crescita delle piante. La loro struttura permette di adattarsi alle diverse esigenze del terreno, garantendo un lavoro efficiente e preciso.

In presenza della definizione "Hanno il coltro e il regolatore di profondità", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno il coltro e il regolatore di profondità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Aratri:

A Ancona R Roma A Ancona T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno il coltro e il regolatore di profondità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

