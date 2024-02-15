Vecchi e cadenti
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vecchi e cadenti' è 'Decrepiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DECREPITI
Perché la soluzione è Decrepiti? Decrepiti sono oggetti o strutture che mostrano segni evidenti di usura e deterioramento a causa del tempo e dell’abuso. La loro presenza indica un forte decadimento, spesso accompagnato da crepe, scolorimenti e parti fragili. Questi elementi trasmettono un senso di abbandono e di decadenza, riflettendo un lungo passato che non è più in grado di sostenere l’uso. La loro condizione testimonia un’epoca passata, lasciando un’impressione di vecchi e cadenti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vecchi e cadenti". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Vecchi e cadenti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Decrepiti
Questa pagina è dedicata alla definizione "Vecchi e cadenti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vecchi e cadenti" conferma che la soluzione 'Decrepiti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Decrepiti
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vecchi e cadenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Decrepiti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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