Si prepara per il pranzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prepara per il pranzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAVOLA

Significato/Curiosita : Si prepara per il pranzo

Della sua maestra francesca. il giorno del suo compleanno la madre anna gli prepara una torta che a lui non piace e lo sgrida per aver fatto ancora una volta... Con o contengono il titolo. tavola – parte dell'arredamento tavola – supporto pittorico tavola – pagina di un fumetto tavola – in senso religioso, termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si prepara per il pranzo : prepara; pranzo; prepara to per la semina; prepara re una congiura; È indispensabile per prepara re il 26 orizz; Il prepara tore dei purosangue; Cocktail che si prepara miscelando vermut e bitter; Le sale da pranzo dei collegi; Sontuoso pranzo celebrativo; Lo era il pranzo in un programma di Corrado; Può essere da gioco da pranzo da lavoro; Le tavole da pranzo in linguaggio desueto;

Cerca altre Definizioni