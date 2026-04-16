Gli spuntini tra pranzo e cena

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli spuntini tra pranzo e cena' è 'Merende'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERENDE

Perché la soluzione è Merende? Le merende rappresentano gli spuntini consumati tra il pranzo e la cena, momenti di pausa che permettono di mantenere l'energia durante la giornata. Questi piccoli pasti contribuiscono a ridurre la fame e a prevenire eccessi durante i pasti principali. Possono includere frutta, biscotti, yogurt o altri alimenti leggeri e nutrienti. La scelta di una merenda equilibrata aiuta a mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue e favorisce il benessere generale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli spuntini tra pranzo e cena". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Gli spuntini tra pranzo e cena nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Merende

Se la definizione "Gli spuntini tra pranzo e cena" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli spuntini tra pranzo e cena" conferma che la soluzione 'Merende' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Merende

M Milano E Empoli R Roma E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli spuntini tra pranzo e cena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Merende' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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