La Soluzione ♚ Divora le larve di zanzara La definizione e la soluzione di 5 lettere: Divora le larve di zanzara. TINCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Divora le larve di zanzara: La tinca (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)) è un pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Cyprinidae, nonché unico esponente della sottofamiglia Tincinae Günther, 1868 e del genere Tinca Cuvier, 1816. Sostantivo Significato e Curiosità su: La tinca (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)) è un pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Cyprinidae, nonché unico esponente della sottofamiglia Tincinae Günther, 1868 e del genere Tinca Cuvier, 1816. tinca ( approfondimento) f sing (pl.: tinche) (zoologia) , (ittiologia) pesce osseo d'acqua dolce dal corpo tozzo e medio grande, di color verde oliva, da cui derivano carni commestibili dal sapore di fango (teatro) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (toscano) essere senza memoria o indeciso Sillabazione tìn | ca Pronuncia IPA: /'tinka/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo tinca Sinonimi (toscano) stolido, sciocco Iperonimi vertebrato, eterotermo, pesce Altre Definizioni con tinca; divora; larve; zanzara; Un pesce che divora le larve di zanzara; Pesce gustoso in carpione; Lo divora il Gatto con gli Stivali; Larve di rana; La testa della zanzara;

