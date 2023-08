La mentalità dei non cittadini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mentalità dei non cittadini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PROVINCIALISMO

Significato/Curiosita : La mentalita dei non cittadini

Tutti i cittadini ma perde con un imbroglio da parte del professionista e sarà il reverendo a restituire ai cittadini il loro denaro. quando la comunità... Espressioni del giornalista marco travaglio, di retorica e provincialismo. provincialismo di un popolo che probabilmente non è più abituato a sentir parlare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

