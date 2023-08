L insieme degli organi e dei condotti deputati alla circolazione del sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme degli organi e dei condotti deputati alla circolazione del sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : SISTEMA CARDIOVASCOLARE

Significato/Curiosita : L insieme degli organi e dei condotti deputati alla circolazione del sangue

Cardiovascolare o cardiocircolatorio è l'insieme degli organi deputati al trasporto di fluidi diversi – come il sangue e, in un'accezione più generale, la... Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'apparato circolatorio, cardiovascolare o cardiocircolatorio è l'insieme degli organi deputati al trasporto...

