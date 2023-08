Frigg : Odino = Giunone : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frigg : Odino = Giunone : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GIOVE

Significato/Curiosita : Frigg : odino = giunone : x

Della magia. frigg - dea del matrimonio, della chiaroveggenza, della profezia e della maternità. fulla - custode del cofanetto di frigg gefjun - dea della... giove (dal latino iovem, accusativo di iuppiter) è il quinto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal sole e il più grande di tutto il sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

