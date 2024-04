La Soluzione ♚ La Giunone dei Greci

La soluzione di 3 lettere per la definizione: La Giunone dei Greci. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ERA

Curiosità su La giunone dei greci: Qua e là dagli dèi. "saevae memorem iunonis ob iram", v.4 ("memore ira della crudele giunone") - da notare il parallelismo tra l'ira di giunone nei confronti...

Altre Definizioni con era; giunone; greci;