Caustica : soda = muriatico : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caustica : soda = muriatico : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACIDO

Significato/Curiosita : Caustica : soda = muriatico : x

Chimicamo.org, 24 settembre 2015. url consultato il 31 maggio 2022. ^ soda caustica, su www.my-personaltrainer.it. url consultato il 31 maggio 2022. ^ icsc... In chimica, un acido è una molecola o ione in grado di donare uno ione idrogeno h+ (acido di brønsted-lowry), o in grado di formare un legame covalente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Caustica : soda = muriatico : x : caustica; soda; muriatico; Quella caustica è impiegata per fare i saponi; Una sostanza caustica ; Può essere caustica ; È caustica per natura; Quella viva è caustica ; Si rassoda no più tardi nelle uova in cottura; Lavorano dissoda ndo; Macchina agricola usata per dissoda re il terreno; Il dissoda mento dei campi; Un membro del soda lizio; C è quello muriatico ; Lo sono le sostanze come l acido muriatico ;

Cerca altre Definizioni