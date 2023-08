Le Bocche di Bonifacio la separano dalla Corsica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le Bocche di Bonifacio la separano dalla Corsica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SARDEGNA

Significato/Curiosita : Le bocche di bonifacio la separano dalla corsica

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corsica (disambigua). la corsica (corse in francese, corsica in còrso, córsega in ligure) è un'isola del mar... Argomento in dettaglio: geologia della sardegna e vulcani della sardegna. la storia geologica della sardegna risulta essere nettamente separata da quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

