Sono di Bonifacio tra Corsica e Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono di Bonifacio tra Corsica e Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOCCHE

Significato/Curiosita : Sono di bonifacio tra corsica e sardegna

Bocchi di bonifaziu, in sardo buccas de bonifatziu, in algherese estret de bonifacio) sono uno stretto di mare che separa la sardegna dalla corsica; nel... Le bocche di bonifacio (in francese bouches de bonifacio, in corso bucchi di bunifaziu, in bonifacino bocche de bunifazziu, in gallurese bocchi di bunifaciu... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

