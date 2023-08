Attrezzo da lanciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo da lanciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GIAVELLOTTO

Significato/Curiosita : Attrezzo da lanciare

Leggera, in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile un attrezzo di forma affusolata fatto di metallo e fibra di vetro detto per l'appunto... Il lancio del giavellotto, a volte definito anche tiro del giavellotto, è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, in cui l'atleta...