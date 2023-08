Affetti da una malattia che si tramanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affetti da una malattia che si tramanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TARATI

Significato/Curiosita : Affetti da una malattia che si tramanda

Della sorella margherita. fra i discendenti di alberto iii d'asburgo affetti da progenismo c'è alberto ii d'asburgo. i membri della cosiddetta linea leopoldina... tarata è un comune (municipio in spagnolo) della bolivia nella provincia di esteban arce (dipartimento di cochabamba) con 9.105 abitanti (dato 2010). il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

