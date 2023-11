La definizione e la soluzione di: Intreccio di nervi posto al centro del petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PLESSO SOLARE

Significato/Curiosita : Intreccio di nervi posto al centro del petto

Il plesso celiaco (in latino plexus coeliacus), o plesso solare (latino: plexus solaris), si trova nella parte addominale del corpo, esattamente sotto il diaframma, ventralmente al passaggio dell'aorta nel diaframma attraverso lo hiatus aorticus.

