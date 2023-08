Un tipo unico per Giovenale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo unico per Giovenale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RARA AVIS

Significato/Curiosita : Un tipo unico per giovenale

Persino in poesia, da giovenale e marziale. oltre all'uso alimentare, alcuni bivalvi hanno (o hanno avuto) importanza economica per altri tipi di prodotti:... rara avis è una locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa «uccello raro» e in senso traslato indica generalmente una persona di rara qualità... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

