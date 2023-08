Sono noti quelli di Belfiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono noti quelli di Belfiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARTIRI

Significato/Curiosita : Sono noti quelli di belfiore

19 aprile 1812 – belfiore, 7 dicembre 1852) è stato un presbitero e patriota italiano, uno dei più noti tra i martiri di belfiore. nato a canneto sull'oglio... Espressioni come: martiri di chicago martiri di belfiore martiri di fiesole tredici martiri di san piero a ponti martiri del turchino martiri della benedicta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono noti quelli di Belfiore : sono; noti; quelli; belfiore; sono in mezzo ai contrafforti; Lo sono i locali ben ventilati; sono esperti di coltivazioni; Quelli notturni sono vietati; Le sottili strisce di terra che possono unire due continenti; Cadaverici cianoti ci; I nostri meno noti ; Uno dei noti storici mercati di Palermo; Un metallo argenteo presente nello xenoti me; noti brani di musica sacra di Gregorio Allegri; quelli notturni sono vietati; quelli non compresi; quelli di sodio stronzio e magnesio si usano in medicina; quelli familiari sono un aiuto economico statale; quelli delle camicie possono chiudersi coi gemelli; Un Carlo fra i martiri di belfiore ; Ci furono quelli di belfiore ; Carlo __, martire di belfiore ;

Cerca altre Definizioni