Sono onorati dalla Chiesa

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono onorati dalla Chiesa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono onorati dalla Chiesa' è 'Martiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARTIRI

Perché la soluzione è Martiri? I martiri sono persone che, per motivi di fede o convinzioni, affrontano sofferenze e spesso la morte, mantenendo la loro fede intatta. Sono considerati esempi di coraggio e dedizione spirituale, e la Chiesa li onora riconoscendoli come testimoni supremo della fede. La loro vita diventa simbolo di impegno e sacrificio, ispirando altri a seguire i valori in cui credono.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono onorati dalla Chiesa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono onorati dalla Chiesa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono onorati dalla Chiesa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Martiri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono onorati dalla Chiesa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono onorati dalla Chiesa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Martiri:

M Milano A Ancona R Roma T Torino I Imola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono onorati dalla Chiesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ve ne furono tra i primi cristianiLi onora la ChiesaVittime della fedeLavora in chiesaSono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschi