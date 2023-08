Rumori che fanno i tuffatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rumori che fanno i tuffatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TONFI

Significato/Curiosita : Rumori che fanno i tuffatori

tuffatore africano (56 cm) le timoniere sono particolarmente lunghe e rigide e la coda è cuneata; sul margine anteriore delle ali c'è uno sperone che... Notte, chi vi si attarda, sente salire dai trabocchetti rumori strani, tonfi e vagiti paurosi di anime chiedenti pace". dalla riapertura al pubblico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Rumori che fanno i tuffatori : rumori; fanno; tuffatori; rumori di esplosioni; Smorzati e attenuati come rumori ; Possono esserlo i rumori ; È causato da un eccessiva esposizione a suoni e rumori ; rumori di cadute; Vi fanno rientro gli aerei militari; Che fanno meravigliare; fanno tutto per interesse; fanno trepidare; fanno tutto tuo; C è di Trevi di Erone dei tuffatori ;

Cerca altre Definizioni