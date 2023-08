Il poeta aretino di Bacco in Toscana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il poeta aretino di Bacco in Toscana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : REDI

Significato/Curiosita : Il poeta aretino di bacco in toscana

Ditirambo bacco in toscana, lo celebrò come la manna di montepulciano, concludendo entusiasta montepulciano d'ogni vino è re!. vino nobile di montepulciano... Francesco redi (arezzo, 18 febbraio 1626 – pisa, 1º marzo 1697) è stato un medico, naturalista e letterato italiano. ritenuto uno dei più grandi biologi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

