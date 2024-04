La Soluzione ♚ Il satiro che allevò Bacco

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il satiro che allevò Bacco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SILENO

Curiosità su Il satiro che allevo bacco: Le spalle e fuggirono” (v.319-23). marsia: marsia era un satiro della frigia che, raccolto il flauto inventato da atena (e da questa gettato via per la... Sileno (in greco antico: S, Silenós), oppure Seileno (in greco antico: Se, Seilenós), è un personaggio della mitologia greca e corrisponde al vecchio dio rustico della vinificazione e dell'ubriachezza antecedente a Dioniso.

Altre Definizioni con sileno; satiro; allevò; bacco;