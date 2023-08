Forma colonie sottomarine di vari colori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma colonie sottomarine di vari colori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORALLO

Significato/Curiosità : Forma colonie sottomarine di vari colori

I coralli sono organismi marini noti per formare colonie sottomarine di colori vibranti. Queste colonie sono costituite da piccoli polipi, animali simili a anemoni di mare, che secernono scheletri calcarei che si accumulano nel tempo, creando la struttura corallina. La varietà di colori deriva dalla simbiosi con le zooxantelle, alghe unicellulari che vivono all'interno dei tessuti corallini e producono energia tramite la fotosintesi. Questa relazione benefica contribuisce alla crescita e alla bellezza dei coralli. Tuttavia, i coralli sono minacciati dall'inquinamento, dal riscaldamento globale e dalla pesca distruttiva, mettendo in pericolo gli ecosistemi marini cui appartengono.

Altre risposte alla domanda : Forma colonie sottomarine di vari colori : forma; colonie; sottomarine; vari; colori; Magazzino che è stato trasforma to in abitazione; La sua forma è adatta ai pavimenti dei corridoi; Può essere servita sotto forma di spiedino; Proprio della forma e dell aspetto del corpo; forma to di farmaco ad azione locale o sistemica; Forma rare colonie sottomarine; Animali che vivono in popolose colonie ; Di origine europea nelle colonie del Nuovo Mondo; Forma colonie sottomarine; Forma colonie ramificate nei mari; Forma rare colonie sottomarine ; Formano variopinte barriere sottomarine ; Forma colonie sottomarine ; Formano barriere sottomarine ; Senza vari azioni nella chitarra; Era uno spettacolo teatrale di vari età ing; vari opinto uccello simbolo del Guatemala; Una vari età di giallo; vari a da olio a olio; Lo ha colori to chi si esprime con vivacità; Scolori te smunte; Scolori ti sbiaditi; Pappagallo dalle piume multicolori ; Fiori tropicali multicolori ;

Cerca altre Definizioni