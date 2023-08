Nostri vicini di confine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nostri vicini di confine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUSTRIACI

Significato/Curiosita : Nostri vicini di confine

Niger e nigeria. il confine inizia a ovest al triplice confine beninese nel fiume niger, e procede via terra in direzione nord, prima di virare a est in un... contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. gli austriaci (in tedesco österreicher) sono una popolazione di lingua tedesca localizzata...