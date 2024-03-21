Città di confine del Texas

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città di confine del Texas' è 'Laredo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAREDO

Perché la soluzione è Laredo? Laredo è una città situata lungo il confine tra gli Stati Uniti e il Messico, nota per la sua posizione strategica e il suo ruolo come punto di incontro tra le due nazioni. Con una forte presenza culturale e commerciale, rappresenta un importante snodo di scambi e relazioni tra i due paesi. La sua importanza risiede nella capacità di unire due mondi diversi, favorendo il commercio e la cooperazione internazionale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città di confine del Texas" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città di confine del Texas". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Quando la definizione "Città di confine del Texas" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città di confine del Texas" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Laredo:

L Livorno A Ancona R Roma E Empoli D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città di confine del Texas" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

