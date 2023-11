La definizione e la soluzione di: Lo studio dei moderni metodi di comunicazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 14 lettere : MASSMEDIOLOGIA

Significato/Curiosita : Lo studio dei moderni metodi di comunicazione

Communications technology) sono l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni (tecnologie... Carlo Freccero (Savona, 5 agosto 1947) è un autore televisivo, dirigente d'azienda, critico televisivo e massmediologo italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

