Il massimo parallelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il massimo parallelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EQUATORE

Significato/Curiosita : Il massimo parallelo

Scientifico va distinto dagli altri termini (universo parallelo, realtà parallela, mondo parallelo, universo alternativo, realtà alternativa) in quanto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi equatore (disambigua). l'equatore è la circonferenza massima della superficie di un corpo celeste... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il massimo parallelo : massimo; parallelo; Scurire al massimo ; Lo era La patata in un film con massimo Ranieri; Il temporeggiatore Quinto Fabio massimo lat; Sono concittadini di massimo Bottura e Carla Gozzi; massimo del film Una famiglia mostruosa; L osso che è parallelo al radio; Stage per liceali svolto in parallelo alle lezioni; La penisola divisa dal 38 parallelo ; Si indica in mare col parallelo e il meridiano; Freddo parallelo terrestre;

Cerca altre Definizioni