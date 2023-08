Mammifero africano ghiotto di formiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammifero africano ghiotto di formiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ORITTEROPO

Significato/Curiosita : Mammifero africano ghiotto di formiche

Latreille, 1809 è una vasta famiglia di insetti imenotteri, comunemente conosciuti con il nome generico di formiche. le formiche mostrano la massima diversità... Disegna un oritteropo. cerebus, il protagonista di una lunga saga a fumetti dell'autore canadese dave sim, è un oritteropo. una coppia di oritteropi è presente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Mammifero africano ghiotto di formiche : mammifero; africano; ghiotto; formiche; Un mammifero che vive spesso in acqua; mammifero americano coperto da una corazza; mammifero marino dei Sirenidi; mammifero simbolo del Parco del Gran Paradiso; Il mammifero più evoluto; Lago africano ; Fiume africano bifronte; Incroci fra noti equini di cui uno africano ; Suino africano simile al cinghiale; Lo stato africano con i laghi Nyos e Monoun; Peccato di ghiotto ni; Si inghiotto no centellinando; È ghiotto di carrube; Ne è ghiotto Braccio di Ferro; Ne era ghiotto Poldo di Braccio di ferro; Mutò formiche in uomini; Il nido di insetti simili alle formiche ; Le formiche bianche; Il raccogliere il cibo di api e formiche ; Attive come api e formiche ;

