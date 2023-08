L insieme di testi su un dato periodo di tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme di testi su un dato periodo di tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : STORIOGRAFIA

Significato/Curiosita : L insieme di testi su un dato periodo di tempo

Giorno di viaggio", "10 minuti di cammino"). dato che la velocità è uguale allo spazio percorso diviso l'intervallo di tempo impiegato a percorrere quello... Dalla storiografia, che è un insieme di forme di scrittura e interpretazione di quei fatti. per loro natura la storia è oggettiva mentre la storiografia è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L insieme di testi su un dato periodo di tempo : insieme; testi; dato; periodo; tempo; L insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente; L insieme dei danzatori stabili in un teatro lirico; insieme alle stelle sulla bandiera americana; L insieme delle discipline della giurisprudenza; L insieme dei vegetali commestibili: e verdura; Uno dei suoi testi più importanti è la Sunna; Farmaci assorbiti dall intesti no per via rettale; Disciplina che indaga le fonti dei testi letterari; Escrescenza intesti nale; Sito di condivisione di testi scientifici: edu; Città dell India che ha dato nome a una varietà di riso; Un cocchio guidato dai Romani; Non va dato a tutti; Un colpo dato col fianco; Il partito fondato da Don Sturzo; Un periodo di due decadi; Le note navi da guerra greche del periodo classico; Artigiani molto attivi durante il periodo di Carnevale; periodo di grande diffusione della cultura greca; Relativi a un determinato periodo ; Un tratto di tempo ; Piccoli fiammiferi un tempo in carta arrotolata; Misura il tempo con la sabbia; tempo dopo il tramonto in cui inizia a far buio; Come un tempo instabile;

Cerca altre Definizioni