Lo studio di testi antichi in particolare della bibbia: Attestato in moltissimi popoli antichi, segnando l'origine culturale di un linguaggio simbolico che è facilmente riconoscibile anche nella bibbia. l'uso... Curiosità su: Attestato in moltissimi popoli antichi, segnando l'origine culturale di un linguaggio simbolico che è facilmente riconoscibile anche nella bibbia. l'uso... In filologia, l'esegesi (in greco antico: s, AFI : [hek's:g:sis]) è l'interpretazione critica di testi finalizzata alla comprensione del loro significato. Campi di applicazione possono essere, ad esempio, la legislazione ("esegesi giuridica"), la storia ("esegesi delle fonti storiche del Medioevo"), la letteratura ("esegesi manzoniana") o la religione ("esegesi biblica"). In quest'ultimo caso, l'esegesi ha una forte affinità con l'ermeneutica, intesa come tecnica per la corretta esegesi dei testi sacri. Italiano Sostantivo esegesi ( approfondimento) f inv (letteratura) (linguistica) studio ordinato e dettagliato di un testo, col fine di individuarne e definirne il significato Sillabazione e | se | gè | si

(alla greca) e | sè | ge | si Pronuncia IPA: /ese'dzi], [e'sdezi/ Etimologia / Derivazione dal greco antico s, derivante da µa ossia "guidare, spiegare, interpretare" (fonte Treccani); da exegesis derivante dal verbo exegeo composto da ex cioè "fuori" ed ago ovvero "spingo" (fonte dizionario etimologico Pianigiani) Citazione Sinonimi interpretazione, spiegazione, esposizione, commento, delucidazione, analisi, esame critico, ermeneutica

