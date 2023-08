Il gioco che ci ricorda certe costruzioni della finanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco che ci ricorda certe costruzioni della finanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SCATOLE CINESI

Significato/Curiosita : Il gioco che ci ricorda certe costruzioni della finanza

il giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano... Disambiguazione – se stai cercando il concetto finanziario, vedi scatole cinesi (finanza). questa voce o sezione sull'argomento cina non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il gioco che ci ricorda certe costruzioni della finanza : gioco; ricorda; certe; costruzioni; della; finanza; gioco orientale; Si tagliano per gioco ; gioco enigmistico illustrato; gioco che ondeggia; Un gioco di parole francesi fra; Il rito che ricorda e celebra il fresco defunto; Noto gioco di carte di cui ricorda re la posizione; Lo Stato ricorda to nella famosa canzone Sweet Home; Il veleno che ricorda Seveso; Nome femminile che ricorda il capoluogo toscano; L aria di certe pistole; Mediorientali come certe imposte; certe zze convinzioni; Ingarbugliata come certe situazioni; Una lozione per certe guance; Quello armato si usa nelle costruzioni ; Pregiata pietra da costruzioni ; Un esperto di costruzioni ; Gioco di costruzioni ; Le costruzioni simbolo dell antico Egitto; La Victoria della televisione; Island: a New York di fronte alla Statua della Libertà; Il cuore della democrazia; L apice della calura estiva; I disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti I Universo; Organo giurisdizionale che giudica su materie attinenti alla pubblica finanza ; Testata britannica di politica e finanza : The; Le Guardie di finanza ; I grandi della finanza ; In finanza aggiunte di denaro per pareggiare;

