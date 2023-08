Le frazioni di interesse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le frazioni di interesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RATEI

Significato/Curiosita : Le frazioni di interesse

Matematica finanziaria, il tasso (o saggio) di interesse effettivo rappresenta la percentuale dell'interesse su un prestito e l'importo della remunerazione... Bilancio, i ratei compaiono nello stato patrimoniale e vanno iscritti (a seconda della loro natura) alla voce d delle attività (se ratei attivi) o alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le frazioni di interesse : frazioni; interesse; Misurare e registrare frazioni di tempo; Particolari frazioni del Giro d Italia; Ammenda per infrazioni ; frazioni di annate; Infrazioni alla legge; Fanno tutto per interesse ; Il considerare l interesse personale come base di ogni motivazione; Passare da un interesse all altro; Sottrae dalle necropoli oggetti di interesse archeologico; Incolore privo di rilievo e di interesse ;

Cerca altre Definizioni