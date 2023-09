Fendere stando a bordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fendere stando a bordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOLCARE

Significato/Curiosita : Fendere stando a bordo

"binding" (bordo) bianco al manico. dal 1966 ci furono una serie di altre modifiche imposte dalla nuova direzione della cbs che rilevò fender nel 1965:... Smantellatori di navi. il suo sogno è quello di costruire una nave in grado di solcare qualsiasi mare. è il carpentiere della ciurma di cappello di paglia, nonché... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

