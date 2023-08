Un corpuscolo pieno di energia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un corpuscolo pieno di energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATOMO

Significato/Curiosita : Un corpuscolo pieno di energia

L'equivalenza massa-energia, la massa diventa una forma di energia. in determinati processi, la massa può essere trasformata in altre forme d'energia (annichilazioni... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi atomo (disambigua). l'atomo (dal greco tµ átomos: indivisibile) è la struttura nella quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

