I cordoncini sugli orli delle vele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I cordoncini sugli orli delle vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RALINGHE

Significato/Curiosita : I cordoncini sugli orli delle vele

Della randa, che può essere costituita da una ralinga o da una serie di garrocci cuciti sulla ralinga. l'albero è tenuto in posizione verticale dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I cordoncini sugli orli delle vele : cordoncini; sugli; orli; delle; vele; cordoncini stringhe; Chiusure simili a bottoni con cordoncini ; La posta sugli smartphone; Accampare scuse inutili arrampicarsi sugli ; Imposta sugli immobili; Pagamenti come la ritenuta d acconto sugli utili; Una persona di spicco può esercitarla sugli altri; Lo è il cesenate o il forli vese; Dinastia di Signori di Forlì durante il Medioevo; Nel bordo e negli orli ; I tuorli d uovo; Un altro nome degli abitanti di Forlì; L esame delle aspiranti dive; Lo Stato degli USA che si incunea nel Canada famoso per la pesca delle aragoste; Si rilasciano a garanzia delle rate; La delle mogli: Molière; La Terra che fu la meta delle Crociate; Rimedio contro il vele no; Raro pesce marino altamente vele noso; Rese più chiare esplicate come vele ; Dirige la manovra delle vele ; Il vele no che ricorda Seveso;

Cerca altre Definizioni