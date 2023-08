Ha il compito di difendere i cieli d Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha il compito di difendere i cieli d Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RAF

Significato/Curiosita : Ha il compito di difendere i cieli d inghilterra

Aerea. col predominio nei cieli, la royal navy poteva essere distrutta e le difese terrestri sconfitte. così, il primo compito da assolvere era la distruzione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi raf (disambigua). raf, pseudonimo di raffaele riefoli (margherita di savoia, 29 settembre 1959)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ha il compito di difendere i cieli d Inghilterra : compito; difendere; cieli; inghilterra; Deputate a un compito ; Non all altezza del compito ; Affidare un compito ; Nel medioevo aveva il compito di sedare le rivolte; Il compito della chioccia; Lottare per difendere un principio; Hanno titoli da difendere ; Ila un titolo da difendere ; Chiamato a difendere l imputato; Battersi per sostenere e difendere un idea; Il più alto dei cieli che per Dante ospita Dio; Portare ai sette cieli ; È nell alto dei cieli nella preghiera del Santus; Il distretto di Shangai con numerosi grattacieli ; Difende i cieli d Inghiltera; Potrebbe esserlo Maria Rosa in inghilterra ; Nome latino dell inghilterra ; Il migliore in inghilterra ; Benvenuto in inghilterra ; Carrozza che faceva servizio in inghilterra ;

Cerca altre Definizioni