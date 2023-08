Chi va errando per il mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi va errando per il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAMINGO

Significato/Curiosita : Chi va errando per il mondo

Parlata al mondo per numero di parlanti totali (nativi e stranieri) ed è la terza per numero di parlanti madrelingua (l1) (la prima è il cinese e la... Gothmog di minas morgul con un colpo di lancia. oltre a lui, anche il ramingo mablung è presente nel film, anche se il suo nome appare solamente sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

