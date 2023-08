La barca d emergenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La barca d emergenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCIALUPPA

Significato/Curiosita : La barca d emergenza

Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. la barca è un rione di bologna, nonché ex-quartiere amministrativo dal 1960 al 1985... Disambiguazione – "scialuppa" rimanda qui. se stai cercando l'imbarcazione di salvataggio, vedi lancia di salvataggio. una lancia è una piccola imbarcazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

