Accessorio della mensa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accessorio della mensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PEPAIOLA

Significato/Curiosita : Accessorio della mensa

Il fringe benefit (o, in italiano, beneficio accessorio) è un tipo di emolumento retributivo corrisposto a particolari categorie di lavoratori dipendenti... Un piccolo piatto 1 bricco in argento 1 vasetto in argento 4 pepaiole, tra cui la pepaiola "imperatrice" oggetti da toletta come stuzzicadenti 2 lucchetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

