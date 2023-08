Il valico alpino che porta in Valcamonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il valico alpino che porta in Valcamonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PASSO DEL TONALE

Significato/Curiosita : Il valico alpino che porta in valcamonica

Passo di croce dominii o passo di croce domini) è un valico alpino delle prealpi bresciane situato in provincia di brescia a 1892 m. s.l.m. a sud del parco... Il passo del tonale (pas del tonàl in dialetto solandro, pas del tunàl in dialetto camuno) (1 884 m s.l.m.) è un valico alpino delle alpi retiche meridionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

