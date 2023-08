Trasferirsi Come uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasferirsi Come uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MIGRARE

Significato/Curiosita : Trasferirsi come uccelli

Tratte da uccelli di rovo (en) uccelli di rovo, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) edizioni e traduzioni di uccelli di rovo... Vasto (che comprende gran parte di europa, asia ed africa), essa tende a migrare verso siti più caldi solo nelle aree temperate, mentre in quelle tropicali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

