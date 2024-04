La Soluzione ♚ Andare a svernare altrove La definizione e la soluzione di 7 lettere: Andare a svernare altrove. MIGRARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Andare a svernare altrove: L'upupa comune o upupa eurasiatica o plumbus (Upupa epops Linnaeus, 1758) è un uccello bucerotiforme della famiglia degli Upupidi. Il nome di questo uccello deriva dall'onomatopea latina del verso che soprattutto i maschi sono soliti emettere durante il periodo riproduttivo, e che suona come un cupo hup-hup-hup trisillabico. L'upupa è sicuramente uno degli uccelli più appariscenti diffusi nell'area euro-mediterranea: la colorazione molto accesa, rosso-arancio con ali e coda a bande bianche e nere, il lungo becco leggermente ricurvo e la cresta erettile sulla testa risultano inconfondibili fra gli altri uccelli che abitano questa latitudine, ... Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: L'upupa comune o upupa eurasiatica o plumbus (Upupa epops Linnaeus, 1758) è un uccello bucerotiforme della famiglia degli Upupidi. Il nome di questo uccello deriva dall'onomatopea latina del verso che soprattutto i maschi sono soliti emettere durante il periodo riproduttivo, e che suona come un cupo hup-hup-hup trisillabico. L'upupa è sicuramente uno degli uccelli più appariscenti diffusi nell'area euro-mediterranea: la colorazione molto accesa, rosso-arancio con ali e coda a bande bianche e nere, il lungo becco leggermente ricurvo e la cresta erettile sulla testa risultano inconfondibili fra gli altri uccelli che abitano questa latitudine, ... migrare (vai alla coniugazione) (di persone) spostarsi dalla propria nazione o luogo di origine verso un'altra, per risiedervi stabilmente migrare da... a..., da... verso..., da... in...

molte persone migrarono negli Stati Uniti dall'Europa durante il XIX secolo (di animali) spostarsi in massa da un'area ad un'altra, per trascorrervi un periodo più o meno lungo, tipicamente in relazione ai mutamenti climatici stagionali e/o alle diverse fasi del ciclo vitale molti uccelli migrano verso sud in inverno, per tornare nelle regioni settentrionali in estate

quando raggiungono la maturità sessuale, i salmoni migrano dal mare aperto ai fiumi per riprodursi Sillabazione mi | grà | re Pronuncia IPA: /mi'grare/ Etimologia / Derivazione dal latino migro (inf. migrare) Sinonimi (di persone) emigrare, espatriare, partire, trasferirsi Parole derivate emigrare, immigrare, migrante, migratore, migratorio, migrazione Altre Definizioni con migrare; andare; svernare; altrove; Trasferirsi Come uccelli; Un dopocena che peggio non poteva andare; Andare a male; Andare a finire al mare; Lo svernare scientifico; Altrove le ha con altre; Chi la cambia va a vivere altrove; Monumenti funerari in ricordo di personaggi sepolti altrove; Cerca altre soluzioni cruciverba

MIGRARE

