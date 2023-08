Torna a guerra finita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Torna a guerra finita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PACE

Significato/Curiosita : Torna a guerra finita

La guerra è finita è una miniserie televisiva italiana del 2020 diretta da michele soavi. la storia è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pace (disambigua). questa voce o sezione sugli argomenti storia e società non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Torna a guerra finita : torna; guerra; finita; torna re a commettere lo stesso errore; Turbate frastorna te; Un brano di Caparezza: torna ; Comune palermitano narrato in un film di torna tore; torna re sotto il proprio tetto; Era una veloce nave da guerra ; Dio della guerra ; Il Luigi generale italiano della Grande guerra ; Le derrate alimentari in tempi di guerra ; Città basca distrutta in guerra quadro di Picasso; Una delle protagoniste de Le affinità elettive; Il Pelleverde protagonista de La storia infinita ; La sera è quasi finita ; finita in fumo; Scrisse Le affinità elettive;

