Nativi di un centro nel Comasco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativi di un centro nel Comasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANTURINI

Significato/Curiosita : Nativi di un centro nel comasco

/'komo/ ascolta[·info]; còmm /'km/ o cùmm /'kum/ in dialetto comasco) è un comune italiano di 82 984 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in lombardia... Partecipò dal 1118 alla decennale lotta contro como. nell'anno 1124 i canturini furono i primi ad assalire il territorio comasco saccheggiando lipomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

