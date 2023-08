Lago e Stato dell Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago e Stato dell Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAD

Significato/Curiosita : Lago e stato dell africa

Riferimento. il lago tanganica (o tanganyka) è uno dei grandi laghi dell'africa orientale. è il secondo lago più profondo del pianeta dopo il lago bajkal, ed... Se stai cercando il lago, vedi ciad (lago). coordinate: 15°28'n 19°24'e / 15.466667°n 19.4°e15.466667; 19.4 il ciad (afi: /'ad/; in arabo: , tšad;... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lago e Stato dell Africa : lago; stato; africa; In mezzo al lago ; lago al confine tra il Kazakistan e l Uzbekistan; lago africano; Spianata di sabbia presso mare fiume o lago ; Arcipelago di isole atlantiche del Portogallo; Lo stato con Hanoi; Lo stato con Montgomery; Canzone ufficiale di uno stato inno; stato che ebbe la dittatura di Ceausescu; Il Gérard che è stato Cyrano de Bergerac al cinema; Lago africa no; Stato dell africa dell est ex colonia portoghese; Il Mandela che è stato presidente del Sudafrica ; Fiume africa no bifronte; Incroci fra noti equini di cui uno africa no;

Cerca altre Definizioni