Faso Stato dell Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faso Stato dell Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BURKINA

Significato/Curiosità : Faso Stato dell Africa

Il Burkina Faso, ufficialmente noto come Repubblica del Burkina Faso, è uno stato situato nell'Africa occidentale. Confina con sei paesi e non ha sbocchi sul mare. La sua capitale è Ouagadougou. Il Burkina Faso è noto per la sua diversità etnica e culturale, con oltre 60 gruppi etnici che convivono pacificamente. L'economia si basa principalmente sull'agricoltura, con colture come cotone, mais e arachidi. Tuttavia, il paese affronta sfide come la povertà, l'analfabetismo e la carenza di risorse idriche. Nonostante ciò, il Burkina Faso è noto per la sua ospitalità e la sua vivace cultura, con festival tradizionali e artigianato unico che riflettono l'identità del popolo burkinabé.

Altre risposte alla domanda : Faso Stato dell Africa : faso; stato; africa; __ faso , Stato dell Africa; Confina con Ghana, Benin e Burkina faso ; _ faso , Stato dell Africa; Lo stato tra il Kansas e il Texas; Relativo allo stato di conservazione di moto; Era il nome dello stato africano ora chiamato Malawi; Lo stato con Khartum; Lo stato africano con Windhoek; Popolazioni africa ne; Era il nome dello Stato africa no ora chiamato Malawi; La città del Nordafrica con Piazza Tahrir; Il Mandela statista sudafrica no; Lo Stato africa no con Windhoek;

Cerca altre Definizioni