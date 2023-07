Il secondo lago più grande dell Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il secondo lago più grande dell Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TANGANICA

Significato/Curiosita : Il secondo lago piu grande dell africa

Britanniche nell'area del corno d'africa, durante la seconda guerra mondiale. con l'entrata in guerra del regno d'italia, il 10 giugno del 1940, e l'inizio... Riferimento. il tanganica (nome ufficiale: tanganyika) fu uno stato dell'africa orientale. già possedimento del regno unito come territorio del tanganica, dopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il secondo lago più grande dell Africa : secondo; lago; grande; africa; Il secondo caso della declinazione latina; Il secondo nome dell architetto Leon Alberti; Il secondo nome di Diego Maradona; secondo Grandezza; Predisporre un apparecchiatura a funzionare secondo determinati standard; La brezza che spira dal lago di Como verso terra al mattino; La principessa del balletto Il lago dei cigni; Isole del lago Maggiore; Grande lago salato mediorientale; La compianta scrittrice lago rio; grande isola dell Indonesia; C è chi le fa in grande stile; grande fiume tedesco; Il grande filosofo greco fondatore dell atomismo; grande classe di animali striscianti; Antilope africa na dalle corna anellate; Gli africa ni di Khartum; Vasto deserto africa no; Indigeni africa ni di bassa statura; Faso Stato dell africa ;

Cerca altre Definizioni