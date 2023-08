Invece dell ICI - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Invece dell ICI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IMU

Significato/Curiosita : Invece dell ici

Consultato il 6 ottobre 2020. bucharest, the small paris of the east, su museum.ici.ro, on the museums from romania web site (archiviato dall'url originale il... Of uzbekistan imposta municipale propria (comunemente abbreviata in imu) altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «imu»...