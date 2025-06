Danneggiamento idrogeologico... o finanziario nei cruciverba: la soluzione è Dissesto

DISSESTO

Curiosità e Significato di Dissesto

Perché la soluzione è Dissesto? Il termine disastro si riferisce a un evento improvviso che provoca danni significativi all'ambiente o alle finanze. Può essere naturale, come un'alluvione o una frana (danneggiamento idrogeologico), o economico, come una crisi finanziaria. In entrambi i casi, si tratta di situazioni che richiedono interventi urgenti per ripristinare l'equilibrio e limitare i danni. La parola evidenzia quanto sia importante la prevenzione e la gestione del rischio.

Come si scrive la soluzione Dissesto

D Domodossola

I Imola

S Savona

S Savona

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

