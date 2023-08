L insieme dei danzatori stabili in un teatro lirico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme dei danzatori stabili in un teatro lirico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CORPO DI BALLO

Significato/Curiosita : L insieme dei danzatori stabili in un teatro lirico

San carlo, noto anche come teatro di san carlo o teatro san carlo, più semplicemente chiamato san carlo, è il teatro lirico di napoli, tra i più famosi... può essere eseguito in avanti, indietro e di lato. nel balletto, il corps de ballet ((fr) corpo di ballo) è il gruppo formato da danzatori e danzatrici... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

